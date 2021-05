Podlaskie. Niebezpieczne zdarzenie przy wyprzedzaniu (zdjęcia, wideo)

Keeza IV liga Piłkarska. Tur Bielsk Podlaski wygrał 4:2 z Wissą i znów rozdaje karty w walce o awans (galeria)

To miał być szczyt mocarzy Keeza IV ligi i pod względem dramaturgii na pewno był. Tur Bielsk Podlaski wygrał u siebie z Wissą Szczuczyn 4:2, chociaż do przerwy przegrywał 0:2. Bielszczanie wrócili na fotel lidera i znów stali się głównym kandydatem do awansu.