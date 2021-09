Podlaskie. Na rynkach mocno zdrożały zboża, więc drożeje i mąka. Ceny chleba też wzrastają

Jak mówią fachowcy, na cenę maki znaczący wpływ ma sytuacja gospodarcza w kraju i za granicą. Rosną koszty produkcji do czego przyczyniły się m.in. braki surowców, wysokie koszty transportu, podwyżki energii elektrycznej czy wreszcie wzrost płac.

- Mamy najgorsze zbiory zbóż w Polsce i na świecie, co najmniej od dziewięciu lat. Brakuje zboża konsumpcyjnego, głównie w pasie wschodnim, więc trudno jest pozyskać surowiec dobrej jakości. Staramy się, ale to kosztuje. Mąka jest dziś najdroższa bodaj od 20 lat. Dziś podstawowa mąka jasna 550 kosztuje 1,45 zł/kg. PZZ-y dużo sprzedają do dużych zakładów, które pieką dla sieci i dyskontów. One mają umowy do końca roku, więc udaje im się utrzymać cenę pieczywa. Ale w wielu sklepach jest już znacząco drożej. W dodatku zapasy maki w młynach są małe, bo rolnicy liczą na kolejne wzrost cen skupu. Wszystko wskazuje więc na to, że na początku 2022 roku czekają nas znaczące podwyżki cen chleba - przewiduje Sylwia Majewicz, prezes PZZ w Białymstoku.