Podlaski smog skraca życie o dwa lata. Smog w naszym regionie jest bardziej szkodliwy niż ten w Liverpoolu czy Los Angeles

Badacze prześledzili dane dotyczące 8 mln osób z województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Sprawdzali, czy i jaki wpływ na zdrowie sercowo-naczyniowe mieszkańców mają wpływ warunki, w jakich żyją. Są już wnioski z tych badań. I okazuje się, że Zielone Płuca Polski to nie tylko piękna przyroda, ale również… smog. I to zupełnie inny niż ten w Los Angeles czy Londynie.

Wyjaśnia, że chodzi tu m.in. o mroźne wyże, które często ciągną do nas ze wschodu, a które sprawiają, że rozprzestrzenianie się i rozcieńczanie emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń jest utrudnione. Do tego dochodzi gorsza – w porównaniu z mieszkańcami innych regionów kraju – sytuacja ekonomiczna wschodniej Polski, co z kolei wpływa na np. używanie paliw kopalnych niższej jakości.

Skutki smogu odczuwamy niemal natychmiast.

Prof. Marian Szamatowicz: Nie każdy musi chcieć korzystać z in vitro. Ale każdy powinien mieć taką szansę

– Szkodliwy wpływ zanieczyszczenia powietrza był najbardziej odczuwalny następnego dnia po ekspozycji – wyjaśnia. I dodaje, że najbardziej narażone na złą jakość powietrza były kobiety i osoby starsze.

– Redukując poziomy zanieczyszczenia powietrza do zalecanych przez Światową Organizację Zdrowia norm, moglibyśmy uniknąć co siódmego przypadku ostrego zespołu wieńcowego albo udaru mózgu, co w analizowanym przez nas okresie przekłada się na ponad 25 tys. zawałów mięśnia sercowego oraz udarów niedokrwiennych, których można by uniknąć – podkreśla dr hab. Kuźma, któremu zależy na tym, by zanieczyszczenia powietrza brać pod uwagę również przy planowaniu działań profilaktycznych.