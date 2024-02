„Sezon” na boreliozę już trwa. Groźne są nie tylko kleszcze, ale też szarlatani, obiecujący „leczenie”

Kleszcze pojawiają się już przy temperaturze 9 stopni Celsjusza

– Kleszczom wystarczy temperatura przekraczająca 9 st. C. Nie czekają na wiosnę, bo – wbrew obiegowym opiniom – nie potrzebują zielonej trawy czy liści. Doskonale sobie radzą w stertach zeschniętych, ubiegłorocznych liści, o czym nieraz z pewnością przekonali się właściciele psów – mówi prof. Joanna Zajkowska z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

Prace nad szczepionką przeciwko boreliozie

Podczas spacerów w lesie czy parku trzeba więc uważać na kleszcze. Choć samo ugryzienie nie jest groźne, pajęczaki mogą przenosić boreliozę czy kleszczowe zapalenie mózgu. Przeciwko zapaleniu można się zaszczepić, ale przeciw boreliozie szczepionki nie ma. Jeszcze. Prof. Zajkowska zapewnia bowiem, że prace nad nią są już tak zaawansowane (ostatni etap testów przeprowadza m.in. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku), że możliwość zaszczepienia się przeciwko boreliozie powinniśmy mieć już w 2025 r.

Jednak na razie pozostaje jedynie uważać, wzięcie prysznica po przyjściu ze spaceru, wypranie ubrania, a przedewszystkim – dokładne obejrzenie całego ciała. Jeśli znajdziemy kleszcze – od razu je usuńmy. I nie trzeba panikować, ponieważ – jak mówi prof. Zajkowska – boreliozą kleszcz nie zaraża od razu po ukąszeniu. Trzeba na to godzin. Ale oczywiście zakażenia się zdarzają. Nie można jednak działać na własną rękę. Boreliozę trzeba potwierdzić odpowiednimi badaniami i wdrożyć leczenie, czyli najczęściej – trwającą od około dwóch tygodni do miesiąca – antybiotykoterapię. Częścią pacjentów z boreliozą opiekują się lekarze rodzinni. Trudniejsze przypadki kierowane są do USK w Białymstoku.