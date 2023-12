Podlaski LZS podsumował Rządowy Program Klub 2023. Opłatkowe spotkanie środowiska LZS

- To ogromna inicjatywa, wystarczy popatrzeć na skalę finansową. To realna pomoc przede wszystkim dla tych mniejszych, uboższych klubów, ale też dla dużych. My jako zrzeszenie pilnowaliśmy wyłącznie prawidłowości wydatkowania tych środków przez kluby, natomiast nigdy sami nic nie sugerowaliśmy, nie nakazywaliśmy. Oczywiście były ramy, w których można się poruszać, jeśli chodzi o wydatkowanie pieniędzy z Rządowego Programu KLUB - mówił Prezes Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia LZS Mieczysław Kazimierz Baszko.

- W 2023 roku dofinansowanie otrzymało 6 246 klubów z całego kraju, co daje 8 procentowy wzrost w porównaniu do skali roku poprzedniego. Wspomnijmy też, że w 2016 roku, kiedy program ruszył, skorzystało z niego 2 151 klubów, a była to kwota 24 mln zł. W 2023 roku kwota dotacji sięgnęła ponad 79 mln zł. Jeżeli chodzi o liczbę uczestników zajęć w programie KLUB w bieżącym roku, to niestety Podlasie jest białą plamą. Na 4 257 uczestników tych zajęć, tylko 20% z nich aktywnie korzysta i uczestniczy w zajęciach. Województwo Podlaskie ma także najniższe wyniki w Polsce w skali klubów, które zgłosiły się po dotacje z programu. W naszym regionie finansowanie w ramach Programu Klub otrzymało w tym roku 119 klubów. W porównaniu, z Województwa Podkarpackiego pieniądze otrzymało 694 kluby, co lokuje je na pierwszy miejscu w kraju - powiedziała Elżbieta Skalimowska, Zastępca Przewodniczącego Podlaskiego Zrzeszenia LZS, analizując dane statystyczne podsumowujące rok 2023.