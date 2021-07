Podlaska policja ćwiczyła na białostockim lotnisku Krywlany. Ściągnięto bojowy helikopter Black Hawk

NOWE PSL protestuje przeciwko drastycznym wzrostom cen na stacjach paliw PKN Orlen. Ceny w Podlaskiem najwyższe

Przedstawiciele podlaskiego PSL-u apelowali o obniżkę cen paliw na stacjach narodowego koncernu paliwowego Orlen. Swoje prośby skierowali do Jarosława Kaczyńskiego, premiera Morawieckiego i prezesa Orlenu Daniela Obajtka. Zachęcali, żeby zadbali o obywateli teraz, a nie tylko podczas kampanii wyborczych. To ogólnopolska akcja. Jest to pokłosie niedzielnej konferencji PSL-u ukazującej problem wysokich paliwa. Podczas spotkania na warszawskiej stacji Orlenu ceny spadły o 15 groszy.