GROM na ulicach Białegostoku, szturmowe śmigłowce Mi-24 na lotnisku Krywlany. Tajne ćwiczenia wojskowe w Białymstoku (zdjęcia)

We wtorek ćwiczenia weszły w nową fazę. To właśnie tego dnia na lotnisku Krywlany stacjonują trzy śmigłowce szturmowe Mi-24. Maszyny wykonują loty nad Białymstokiem i okolicą, co wzbudza wyraźne zainteresowanie mieszkańców. Krywlany odwiedził także na chwilę helikopter medyczny W-3RL Sokół z 2. Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej w Mińsku Mazowieckim.

To nie wszystko. 19 kwietnia przyleciało do Polski kilkadziesiąt amerykańskich samolotów myśliwskich. To amerykańskie siły lotnicze ćwiczą szybki przerzut sił powietrznych w Europie z wykorzystaniem m. in. polskich lotnisk.