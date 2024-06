Pływanie. Medalowe żniwa Barracudy Białystok w Nowej Rudzie

- Pływanie artystyczne łączy w sobie kilka dyscyplin, żeby program wykonywany przez zawodniczki wyglądał dobrze trzeba poświęcić dużo czasu na lądzie i w wodzie. Gimnastyka, taniec, pływanie to podstawy treningu - mówi prezes i trener Barracudy Rafał Czaplejewicz. - Dziewczętom należą się gratulacje, rodzicom podziękowania za zaangażowanie. Przygotowanie do startów to nie tylko trening, ale również pomysł na strój, fryzurę i makijaż. Tutaj nieocenioną rolę pełnią mamy - dodaje.