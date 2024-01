PlusLiga. Ślepsk Malow Suwałki - GKS Katowice. Pierwszy z trzech superważnych meczów

Bardzo się cieszę, że klub wyraził chęć współpracy na następny sezon. Będzie to już mój trzeci sezon w Suwałkach. Jestem półtora roku razem z drużyną. Przez ten czas bardzo dobrze poznałem klub. Zawodników, sztab, cały dział administracji. To też ułatwiło podjąć mi tę decyzję. Przy okazji chciałbym podziękować naszym kibicom za wsparcie na meczach domowych i wyjazdowych. Daje nam to duży zastrzyk energii. Mam również prośbę, abyście nie zwalniali i trzymali tak dalej. Do zobaczenia na boisku - mówi Bartosz Filipiak.