Platforma Max zastępuje HBO Max i ogłasza ceny pakietów w Polsce. Ile będzie kosztować subskrypcja Max? Zobacz ceny pakietów!

- Tu jest co oglądać! Tak właśnie brzmi hasło platformy Max w Polsce. Ale to coś więcej niż hasło – to obietnica, którą składamy naszym użytkownikom. W Max tworzymy przestrzeń, w której każdy znajdzie coś wyjątkowego dla siebie. Trzy bazowe pakiety subskrypcyjne i jeden dodatkowy dostępne będą w świetnych cenach, już od 19,99 zł miesięcznie. Otworzą one naszym użytkownikom drzwi do niezliczonych godzin najlepszej rozrywki w każdej kategorii tematycznej – mówi Maciej Gozdowski, Group Vice President – Streaming w Warner Bros. Discovery w Polsce.