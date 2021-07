Piłka nożna. Cezary Kulesza prezesem PZPN-u? Zdaniem bukmacherów, jego wygrana jest niemal pewna

Kursy na byłego sternika Jagiellonii Białystok w porównaniu z jego głównym konkurentem - Markiem Koźmińskim, są przygniatające. Na Kuleszę to jedynie 1,30 (czyli, że za postawione 10 zł dostaniemy 13 zł), a na jego rywala - aż 4,0. Jeśli do 18 lipca zgłosi się jeszcze jakiś kandydat, to jego szanse są mizerne - bukmacherzy wyceniają na ledwie 6 procent.

Według analityków BETFAN, legalnego polskiego bukmachera, Kuleszę, oprócz macierzystego Podlasia, poprą związkowi delegaci na zjazd wyborczy z województw łódzkiego, śląskiego, podkarpackiego, mazowieckiego, lubelskiego, zachodniopomorskiego oraz lubuskiego. Koźmiński może liczyć na głosy z pomorskiego, dolnośląskiego, małopolskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i świętokrzyskiego.

Równe siły są w województwach opolskim i warmińsko-mazurskim. Analiza BETFAN podkreśla jednak, że nawet bez tych regionów był szef Jagi ma wystarczającą liczbę głosów. Koźmińskiemu brakuje bowiem atutu, którym dysponuje jego przeciwnik – klubowego zaplecza. Kulesza, członek rady nadzorczej Ekstraklasy i wiceprezes PZPN ds. piłkarstwa profesjonalnego, może liczyć na 85 procent głosów delegatów klubów. Zgodnie z szacunkami bukmachera na Kuleszę zagłosuje też delegat sędziów.