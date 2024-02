Pieniądze na opiekę wytchnieniową trafią do podlaskich samorządów

Miasto Białystok, które w projekcie bierze udział po raz szósty, otrzyma 750 zł dofinansowania, Zabłudów – 19 tys. zł, a Dziadkowice – 16 tys. zł. W sumie w ramach programu opieka wytchnieniowa w tym roku do 31 podlaskich samorządów mają trafić 3 mln zł. We wtorek umowy dotyczące dofinansowania w ramach tego programu z podlaskimi samorządowcami podpisał wojewoda Jacek Brzozowski.

Opieka wytchnieniowa to rządowy projekt, realizowany już od sześciu lat. To wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi. Dofinansowanie pozwala samorządom sfinansować doraźną pomoc, która przynajmniej w pewnym stopniu pozwoli odciążyć opiekunów od codziennych, nierzadko całodobowych obowiązków. Tworzone są miejsca, gdzie można przywieźć osobę zależną na kilka godzin czy kilka dni, a w tym czasie pozałatwiać sprawy urzędowe, pójść do lekarza czy po prostu odpocząć. Innym rozwiązaniem jest opieka wytchnieniowa w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. – To sprawa ważna i społecznie potrzebna. Tegoroczna edycja w skali kraju to 190 milionów złotych – informuje wojewoda Jacek Brzozowski. – Jak dotąd w programie wzięły udział 43 podlaskie gminy. To niemal 1400 osób, w tym prawie 450 dzieci, których opiekunowie mogli skorzystać ze wsparcia.