Paweł Kalinowski ma zamiar przejechać 1400 kilometrów na hulajnodze. Wyzwanie w ramach wyścigu Wschód 1400 rozpocznie w piątek

Na co dzień uczy WF-u w Szkole Podstawowej nr 9 i Zespole Szkół Mechanicznych. Oprócz tego jest trenerem w grupie 3T, która działa na rzecz rekreacji ruchowej, profilaktyki zdrowotnej oraz promocji kultury fizycznej i sportu, a w szczególności triathlonu. W wolnym czasie startuje w ultramaratonach rowerowych. Jednak na innym sprzęcie niż wszyscy. Paweł Kalinowski pokonuje długie trasy przy pomocy hulajnogi. Nie jest to jednak pojazd, jaki wszyscy kojarzymy. Sprzęt Pawła bardziej przypomina rower. Ma takie same koła, hamulce czy osprzęt. Różni go tylko rama i brak pedałów. W czerwcu przejechał na takim urządzeniu Pomorską 500 (liczba oznacza długość trasy). Był to tytaniczny wysiłek, którego nie ukończyło 80 kolarzy. Dotarł do mety ostatkiem sił. Jak mówi, końcówkę przejechał jedynie siłą własnej woli. Jeszcze tydzień po ukończeniu wyzwania nie był w stanie normalnie się poruszać. Teraz bogatszy o tamte doświadczenia postara się ukończyć wyścig Wschód 1400.