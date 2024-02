Otwarcie nowego ALDI w Białymstoku. To już czwarta lokalizacja w naszym mieście. Na klientów czekały atrakcyjne promocje

Czwarty sklep ALDI w Białymstoku

Sklep ALDI w Białymstoku. Promocje na otwarcie

Wierzymy, że już wkrótce osoby odwiedzające nasz nowy sklep w Białymstoku odkryją swoje ulubione produkty w naszej ofercie i dołączą do grona stałych klientów. Aby jeszcze mocniej ich do tego zachęcić, w kilka tygodni od otwarcia uruchomimy dodatkową akcję z bonami na zakupy. W jej ramach każdy, kto zrobi zakupy za 100 zł otrzyma bony o łącznej wartości 100 zł (5 bonów po 20 zł) na kolejne zakupy - mówi Wojciech Seroczyński, Kierownik Sprzedaży ALDI w Polsce.

Sklep przy ulicy Bacieczki w Białymstoku został przygotowany zgodnie z nowym konceptem wizualnym marki, którego motywem przewodnim jest świeżość, widoczna zarówno w sposobie aranżacji przestrzeni, jaki i asortymentu oraz jego ekspozycji. Łączna powierzchnia nowego ALDI wynosi ok. 1000 m2. Sieć zadbała również o dodatkowe udogodnienia dla klientów. Sklep wyposażony jest w krajalnicę do chleba i małe wózki zakupowe dla najmłodszych klientów. Tuż przy wejściu na klientów czeka parking z uwzględnieniem dedykowanych miejsc dla rodzin z dziećmi, a także osób niepełnosprawnych.

Sklep otwarty jest od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, a w niedziele handlowe od 9:00 do 20:00. Sieć zatrudniła kilkunastu pracowników na potrzeby nowo otwartej lokalizacji.