Oszustwo sklepowe w Białymstoku. Zamieniał etykiety produktów na tańsze. Chciał zaoszczędzić, a grozi mu 8 lat więzienia

Oszustwo w Białymstoku. Sprytny 38-latek wykorzystywał innych klientów

Białostocki uczeń został przyłapany na oszustwie podczas zakupów przy kasie samoobsługowej. Nabił na kasę droższe bułki, a zapłacił za tańsze o ponad 2 złote. Policjanci zakuli go w kajdanki i…

- Okazało się, że mężczyzna wziął z półki karton z odkurzaczem o wartości blisko 3 tysięcy złotych i przykleił na niego cenę z innego tańszego produktu. Do koszyka dołożył jeszcze opryskiwacz ręczny i jakby nigdy nic podszedł do kasy samoobsługowej. Zamiast ponad 3 tysięcy złotych zapłacił jedynie 232 złote - poinformowała w poniedziałek (15.04) mł. asp. Malwina Trochimczuk z białostockiej policji.

Oszustwo w Białymstoku. Proceder trwał od tygodni

Mundurowi ujawnili, że nie był to pierwszy raz, a od końca marca br. 38-latek jeszcze trzykrotnie dopuścił się podobnego oszustwa. Wówczas chodziło o zestawy filtrujące o wartości blisko 700 złotych. W dwóch przypadkach podejrzany miał przyklejać kod z towarów o cenie 25 złotych, a w trzecim 229 złotych.

- Za te produkty płacili kartą w kasie samoobsługowej przypadkowi klienci, których prosił o to tłumacząc, że nie posiada karty. Chwilę po transakcji 38-latek oddawał gotówkę osobom, które dokonały płatności bezgotówkowej - tłumaczy mł. asp. Trochimczuk.

Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Usłyszał cztery zarzuty oszustwa o łącznej wartości strat ponad 4500 złotych. Za to przestępstwo grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.