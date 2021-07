Białystok. Sądowe upomnienie dla 16-latka. Nagana dla dyrektora szkoły. Wracamy do głośnej policyjnej interwencji "o bułkę" w Biedronce

Nastolatek zapłacił przy kasie samoobsługowej za dwie tańsze bułki, choć w rzeczywistości ich cena była o o 2,12 zł wyższa. Ochrona wezwała policję. Chłopak miał tłumaczyć, że to pomyłka. Dopłacił różnicę. Mimo tego został wyprowadzony ze sklepu w kajdankach i doprowadzony do internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, którego był uczniem. Do zdarzenia doszło 13 listopada w Biedronce na osiedlu Antoniuk.

Policja uznała, że doszło do oszustwa, a rodzina chłopaka i dyrektor szkoły - do nadużycia władzy przez funkcjonariuszy. Wewnętrzne postępowanie w białostockiej komendzie nie wykazało jednak nieprawidłowości. Przełożeni stwierdzili, że interweniujący policjanci zgodnie z prawem użyli prewencyjnie środków przymusu bezpośredniego i dla bezpieczeństwa nastolatka (by nie dopuścić do objawów autoagresji, czy do zaistnienia ucieczki), użyli kajdanek.