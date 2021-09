Onkorun w Supraślu 2021. Niezwykły bieg pacjentów onkologicznych. Ma promować sport i badania profilaktyczne

Uczestnicy OnkoRun 2021 mieli do wyboru trzy możliwości. Bieg na 10 km lub 5 km. Albo 2,5 km spacer z personelem BCO. W imprezie wzięli udział pacjenci onkologiczni, ich przyjaciele i rodziny. Pieniądze zebrane z pakietów startowych zostaną przeznaczone dla Stowarzyszenia do Walki z Rakiem.

- Wszyscy tu obecni jesteśmy zwycięzcami – mówiła Magdalena Borkowska, dyrektor BCO.

Uczestnikom biegu kibicował marszałek Artur Kosicki. Podkreślił, że tego rodzaju wydarzenia budują poczucie wspólnoty i pokazują jak ważne jest wzajemne wsparcie oraz solidarność z osobami chorującymi na nowotwór.

- To ważne, żebyśmy pokazali, że jesteśmy razem. Dziękuję lekarzom, całemu personelowi medycznemu BCO, oni naprawdę wykonują świetną robotę – powiedział Artur Kosicki przed startem, życząc wszystkim dobrej zabawy.

Pomysł biegu narodził się dwa lata temu. To efektem burzy mózgów całego zespołu ludzi. Inicjatorami byli jednak urolodzy, przywiązujący wagę do tego, żeby aktywność fizyczna na co dzień miała w naszym życiu stałe miejsce.