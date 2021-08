Supraśl. Pobiegną dla chorych na raka. Trzecia edycja OnkoRunu już we wrześniu. Jak zapisać się na bieg?

Bieg odbędzie się w sobotę 11 września 2021 roku na placu za hotelem Borowinowy Zdrój w Supraślu. Adresowany jest nie tylko do pacjentów onkologicznych, ale także ich rodzin oraz wszystkich pełnoletnich osób zainteresowanych wsparciem chorujących na nowotwory.

- Pomysł biegu narodził się dwa lata temu - mówi dr Dorota Kazberuk, zastępca dyrektora ds. lecznictwa BCO. - Był efektem burzy mózgów całego zespołu ludzi, komitetu organizacyjnego naszej konferencji, którą wówczas organizowaliśmy. Była to konferencja poświęcona tematyce raka gruczołu krokowego. Inicjatorami byli nasi urolodzy, ponieważ oni są osobami niesłychanie sprawnymi fizycznie i przywiązują wagę do tego, żeby ta aktywność fizyczna na co dzień w naszym życiu miała stałe miejsce. Pomyśleliśmy, że fajnie by było zachęcić naszych pacjentów do udziału w tym biegu. Zainteresować naszych sympatyków, przyjaciół, jak też osoby, które być może nigdy się nie spotkały z chorobą w ogóle, już nie mówiąc o chorobie onkologicznej.