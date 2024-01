Ogólnopolski protest rolników w Białymstoku sparaliżował ruch w centrum miasta

Podlascy policjanci zabezpieczają dziś zgromadzenia publiczne, odbywające się w kilku miejscach naszego województwa. Dbają o bezpieczeństwo zarówno uczestników zgromadzeń jak i osób postronnych, a także kierują ruchem tam, gdzie wymagała tego sytuacja.

- W tej chwili z uwagi na zgromadzenie wyłączona jest część ulicy Mickiewicza od ulicy Świętojańskiej do ulicy Elektrycznej - informuje Tomasz Krupa, rzecznik podlaskiej policji.

Niestety wielu mieszkańców zaskoczyły te utrudnienia.

- Jechaliśmy z dzieckiem autobusem i utknęliśmy w korku na Mickiewicza. Okazało się, że ulicę blokują traktory z flagami. Rolnicy protestowali przy sądzie i wydziale prawa UwB. Policja kierowała ruch na Świętojańską. Po 20 minutach stania w korku kierowca autobusu zrezygnował, kazał wszystkim wysiąść i powiedział, że wraca na Dojlidy! - napisała do nas Czytelniczka.

Protest rolników ma na celu wywarcie presji na Komisję Europejską w kwestii niekontrolowanego napływu towarów rolno-spożywczych z Ukrainy do Unii Europejskiej. Rolnicy postulują także przedefiniowanie strategii Zielonego Ładu, która przyczynia się do ograniczenia produkcji rolnej w Europie poprzez wprowadzanie dodatkowych wymagań środowiskowych. Dodatkowo, z uwagi na trwającą wojnę na Ukrainie, koszty produkcji rolnej znacząco rosną, co dodatkowo zaostrza sytuację rolników.