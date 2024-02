Od marca emeryci i renciści otrzymają waloryzację świadczeń. Jakie będą podwyżki?

Wskaźnik waloryzacji to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

- W wyniku waloryzacji kwota najniższej emerytury, renty rodzinnej, renty socjalnej i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrośnie o 192,52 zł do kwoty 1780,96 zł brutto. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy od 1 marca 2024 r. wyniesie 1335,72 zł. O 261,53 zł podniesiona zostanie też kwota graniczna świadczenia uzupełniającego do 2 419,33 zł. Wyższe będzie również świadczenia honorowego dla stulatków, którzy swoje setne urodziny obchodzić będą po 29 lutego br. Od 1 marca dodatkowa gratyfikacja dla tych seniorów wynosić będzie 6 246,13 zł – informuje Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.