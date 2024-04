Oceniamy piłkarzy Jagiellonii po meczu z Legią. Białostoczanie podołali wyzwaniu na gorącym terenie

Cenne jest to, że Jagiellończycy wytrzymali fizycznie intensywność meczu w Warszawie, mając w nogach 120 minut spotkania w Szczecinie. Do przerwy można było mieć co do tego obawy, bo to Legia była strona dominującą i zasłużenie objęła prowadzenie, za sprawą byłego Jagiellończyka Marca Guala.

- Chcieliśmy za dużo i za szybko, a powinniśmy zachować spokój, skupić uwagę rywala na dłużej na piłce, żeby zrobić przewagę - zauważa w rozmowie z klubowymi mediami bramkarz Zlatan Alomerović. - Notowaliśmy łatwe straty, musieliśmy biegać za piłką. Trzeba pamiętać, że Legia ma jakościowych zawodników. To wszystko złożyło się na brak kontroli z naszej strony - dorzuca.