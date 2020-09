Nowy rok szkolny 2020. Kościół św. Rocha - msza św. z okazji miejskiej inauguracji nowego roku szkolnego (zdjęcia)

W homilii hierarcha zaznaczył, że w czasie pandemii koronawirusa w pracy edukacyjnej potrzeba szczególnej mądrości i mocy Bożej oraz nadziei. Stawiając pytanie o istotę bycia nauczycielem stwierdził, że

bycie dobrym uczniem Jezusa pozwala być równie dobrym nauczycielem dla innych. Bycie nauczycielem to misja, to powołanie do bycia przekazicielem wiedzy i zarazem modelu życia dla młodych ludzi. Jest to piękne i wyraziste, choć bardzo trudne powołanie

.

Nawiązując do czytań liturgicznych zachęcał, by na wzór św. Pawła zapatrzeć się na Jezusa Chrystusa Nauczyciela. Zaznaczył, że w swym nauczaniu Jezus zwracał uwagę przede wszystkim na trzy rzeczy. Pierwszą z nich było to, że był uważnym na człowieka, szukał go, wędrował od miasta do miasta, od wioski do wioski, wychodził mu naprzeciw.