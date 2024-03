Niedziela Palmowa w Kościele katolickim. Liturgię w bazylice archikatedralnej w Białymstoku poprowadził Arcybiskup Metropolita Józef Guzdek

Niedziela Palmowa, obchodzona w Kościele katolickim, jest szczególnym dniem, który rozpoczyna Wielki Tydzień. To najważniejszy okres w kalendarzu liturgicznym, prowadzący do uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. To czas refleksji nad męką i śmiercią Jezusa Chrystusa, ale również nad Jego zwycięstwem nad grzechem i śmiercią.

Głównym elementem Niedzieli Palmowej jest liturgiczne błogosławieństwo palm lub gałązek drzewa palmowego, które następnie wierni niosą w procesji do kościoła, aby uczcić wjazd Jezusa Chrystusa do Jerozolimy. Gałązki palmowe symbolizują triumfalne powitanie Chrystusa jako króla, który zbawia swoich ludzi. Ta symbolika nawiązuje do opisanej w Ewangelii sceny, gdy tłumy ludzi witały Jezusa, kładąc przed Nim swe płaszcze oraz gałązki palmowe w dzień Jego triumfalnego wjazdu do Jerozolimy.