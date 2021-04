Narodowy Spis Powszechny 2021. W województwie podlaskim w pierwszym miesiącu spisało się około 6 procent mieszkańców

W kwietniu rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny. W województwie podlaskim do 22 kwietnia spisało się ponad sześć procent mieszkańców. Dla porównania w woj. śląskim obowiązek wykonało już ponad 14 proc. mieszkańców, w mazowieckim 12, w dolnośląskim - 13 procent.

Podlasianie nie śpieszą się ze spisem powszechnym. Akcja rozpoczęła się 1 kwietnia. Urząd Statystyczny w Białymstoku informuje, że do 22 kwietnia najwięcej osób spisało się w województwie śląskim (14,12%), mazowieckim (13,49%) i dolnośląskim(13,01%). - W województwie podlaskim obowiązek spisowy wypełniło 6,24% osób. W miastach na prawach powiatu spisało się, w Białymstoku–10,33 proc., w Suwałkach –7,16 proc. w Łomży –7,02 proc. mieszkańców - poinformowała dr Dorota Wyszkowska, zastępca dyrektora Urzędu Statystycznego w Białymstoku. Spisy powszechne realizowane są co dziesięć lat. To czas, kiedy państwo, zadając obywatelom kilka pytań, stara się zdiagnozować: „ilu nas jest”, „kim jesteśmy” i „jak żyjemy”. Udział w akcji jest obowiązkiem każdego Polaka. Za jego niedopełnienie grozi kara. Spis ma sens jedynie wtedy, gdy pozyskane dane pochodzą od wszystkich obywateli. W przypadku wielu cech demograficzno-społecznych, jak np. wyznanie, narodowość czy stopień niepełnosprawności, spisy powszechne są dla państwa jedynym źródłem danych. Na wypełnienie ankiety mamy czas do końca września.

Zobacz też: Narodowy Spis Powszechny 2021. Pytania dotyczą m.in. rodziny i religii. Zobacz, jak wygląda ankieta Z racji pandemii spis w 2021 roku odbywa się przez internet. To obowiązkowa metoda. Uzupełniająco stosowany jest wywiad telefoniczny lub bezpośredni. Jeśli ktoś np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność nie będzie w stanie wypełnić obowiązku, pomogą mu w tym rachmistrzowie. Rozpoczną pracę od 4 maja, będą dzwonić lub odwiedzać mieszkańców w domach. Są również osoby sprawne, które nie potrafią obsługiwać komputera, nie posiadają sprzętu lub mają kłopot z aplikacją do spisu. W takich przypadkach pomagają urzędnicy.

W Białymstoku mieści się specjalny punkt. Pomieszczeniem wyznaczonym do samospisu jest pokój 1003 z komputerem w urzędzie miejskim przy ul. Słonimskiej 1. Można z niego skorzystać bezpłatnie w czasie trwania akcji i w godzinach otwarcia placówki. W poniedziałek od godz. 8 do 17, od wtorku do piątku w godz. 7:30- 15:30.

Punkt spisu zorganizowało również miasto Łomża. Mieści się w placówce przy ul. Stary Rynek 14, II piętro, pokój nr 214 A. - Ze stanowiska do samospisu skorzystało dotychczas około 50 osób (dane na 28 kwietnia). Były to w zdecydowanej większości osoby starsze, samotne, nieposiadające komputera i niepotrafiące go obsługiwać. Pomoc urzędników polega na wytłumaczeniu funkcjonowania samospisu oraz wsparciu we wprowadzeniu danych do systemu - mówi Łukasz Czech z UM w Łomży. Urząd Miejski w Suwałkach zorganizował aż trzy punkt samospisu dla mieszkańców. Pierwszy w siedzibie placówki (parter, hol przy pokoju nr 37), kolejne w bibliotekach publicznych nr. 2 i 3.

