Najtańsze domy na sprzedaż w Podlaskiem. Urokliwe i pełne klimatu nieruchomości za mniej niż 150 tysięcy zł. Oferty grudzień 2023

Najtańsze domy na sprzedaż podlaskie

To oraz niepowtarzalny klimat Podlasia sprawiają, że zakup domu w naszym regionie zaczyna być po prostu "trendy". Do tego dochodzą stosunkowo niskie ceny nieruchomości w tej części kraju, które również wpływają na decyzję o osiedleniu się lub choćby zakupieniu domu na tzw. letni lub weekendowy pobyt na Podlasiu.

Domy na sprzedaż na podlaskiej wsi

Niemal w każdym powiecie województwa podlaskiego można znaleźć do nabycia dom, którego cena nie przekracza 150 tysięcy złotych (za taką kwotę obecnie trudno zakupić nawet kawalerkę w bloku). Większość z nich położonych jest na wsi i spokojnie nadaje się do zamieszkania od zaraz, część z nich wymaga jednak remontu. Wszystkie natomiast posiadają spore działki. Zebraliśmy dla was wszystkie aktualne oferty najtańszych domów w Podlaskiem w październiku 2023. Zobaczcie, może znajdziecie coś dla siebie?

Powierzchnia 84 m²



Ogrzewanie piece kaflowe



Powierzchnia działki 960 m²



Stan wykończenia do remontu



Rodzaj zabudowy wolnostojący



Rok budowy 1939



Liczba pokoi 2



CENA: 150 000 zł otodom

Aby przejść do najnowszej oferty najtańszych domów na sprzedaż w Podlaskiem, wystarczy kliknąć w przycisk galeria. Oferty pochodzą z serwisu otodom.pl i ułożone są od najtańszej, do najdroższej. Są aktualne na dzień 17.12.2023 roku.