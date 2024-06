Najpiękniejsze życzenia na Dzień Dziecka 2024 SMS - krótkie, śmieszne, najlepsze dla syna, dla córki, od rodziców, od dziadków

Najpiękniejsze życzenia z okazji Dnia Dziecka 2024

Dzień Dziecka, obchodzony 1 czerwca w Polsce i w wielu innych krajach na całym świecie, jest dniem, który ma na celu uczczenie dzieci oraz podkreślenie ich znaczenia w społeczeństwie. To czas, kiedy dzieci są w centrum uwagi, a dorośli starają się sprawić, by czuły się wyjątkowe i docenione. Ale czy kiedykolwiek zastanawialiśmy się, dlaczego warto składać życzenia dzieciom w tym szczególnym dniu?

Historia Dnia Dziecka

Dlaczego warto składać życzenia z okazji Dnia Dziecka?

Najlepsze życzenia na Dzień Dziecka 2024 - wesołe wierszyki dla najmłodszych

Śmieszne życzenia z okazji Dnia Dziecka

Z okazji Dnia Dziecka życzymy,

Byś ukrywał/a się tylko dlatego,

gdy to ważne, czyli w grze w chowanego.

Poza tym - nie bój się, nawet bać

I przed życiem nigdy się nie chowaj.

Rodziców wciąż i od nowa

Pytają: "Jak dziecko się chowa?"

Lecz co to znaczy?

By z dzieckiem nie chodzić na spacer?

By kryć je, bo boa lub sowa

Czyhają na dziecka zdrowie?