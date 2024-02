Najlepszy dermatolog w Białymstoku. Zobacz, których lekarzy pacjenci cenią najbardziej

To ważne, by wybrać dobrego dermatologa. Takiego, który doskonale zna swój fach, ale równocześnie jest osobą empatyczną i potrafi wysłuchać swoich pacjentów. To takich właśnie medyków wybrali nasi czytelnicy w plebiscycie Hipokrates 2023. W kolejnych slajdach prezentujemy dermatologów z Białegostoku, którzy otrzymali najwięcej głosów.