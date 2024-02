Najlepsze życzenia na walentynki SMS 2024. Życzenia walentynkowe dla koleżanki, przyjaciółki, dzieci, chłopaka czy dziewczyny (14.02.2024)

Życzenia na walentynki dla koleżanki, przyjaciółki, dzieci, chłopaka czy dziewczyny gotowe do wysłania. Śmieszne i poważne życzenia walentynkowe! [SMS, WIERSZYKI, OBRAZKI, MEMY, RYMOWANE I SMSOWE ŻYCZENIA WALENTYNKOWE]

Ślę Ci moją walentynkę, zrób więc do mnie słodką minkę, daj buziaka albo dwa i niech nasza miłość trwa.

Jeśli zdziwiona jest Twoja minka, z jakiej okazji ta walentynka, to przecież dzisiaj jest czternastego, święto każdego zakochanego!

"K" literę sam postawię. "O" literę Tobie zostawię. "C" litera też może być. "H" bez nich nie może żyć. Później postawmy "A" i "M". Na końcu już tylko "CIĘ".

Choć nie jestem milionerem, choć nie jeżdżę land roverem. Chociaż rzadko pijam whisky, nie wyglądam jak Olbrychski. Chociaż nie używam Ace, ani ubrań od Versace. W piłkę nie gram jak Gadocha, to nad życie Ciebie kocham!

Ktoś bardzo Cię kocha – nie powiem Ci kto,

i myśli o Tobie – nie powiem Ci co,

i w myślach całuje – nie powiem Ci jak,

i cierpi, bo czuje, że kogoś mu brak,

ktoś chciałby Ci przysiądź – nie powiem Ci co,

ktoś bardzo Ci bliski – nie powiem Ci kto,

lecz sam się dowiesz, za dzień albo dwa,

że ten, kto Cię kocha to właśnie ja.

Kocham ptaki i obłoki,

kocham cały świat szeroki,

kocham gwiazdy na niebie,

a najbardziej kocham Ciebie!

Pokochałam oczy Twe i chce patrzeć tylko w nie.

Zobaczyłam usta Twe, pokochałam także je.

Choć spojrzenia chwile trwały, podobałeś mi się cały.

Wszystko Twoje miłe jest, każde słowo, każdy gest.

Za ten wiersz nie gniewaj się, bo naprawdę kocham Cię.