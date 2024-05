Najlepsze życzenia na Dzień Matki. Wzruszające, inspirujące, zabawne i od serca. Wierszyki idealne na SMS-a, wiadomość i pocztówkę

Dzień Matki

Historia

Początki święta sięgają czasów starożytnych Greków i Rzymian. Kultem otaczano wtedy matki-boginie, symbole płodności i urodzaju. Zwyczaj ten powrócił w XVII-wiecznej Anglii pod nazwą niedziela u matki. Dzień, w którym obchodzono to święto, był wolny od pracy. Do tradycji należało składanie matce podarunków, głównie kwiatów i słodyczy, w zamian za otrzymane błogosławieństwo przetrwał do XIX wieku. Ponownie zaczęto go obchodzić po zakończeniu II wojny światowej.