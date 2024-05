Życzenia na Dzień Matki 2024 SMS gotowe do wysłania. Piękne, śmieszne wierszyki dla mamy. Jakie życzenia złożyć z okazji Dnia Matki?

Życzenia na Dzień Matki 2024 SMS, INSTAGRAM, FACEBOOK, MESSENGER, EMAIL, KARTKI

Urocze życzenia z okazji Dnia Matki

Droga Mamo, najpiękniejsze składam Ci życzenia z głębi serca płynące, czekają spełnienia. Niechaj kłopoty znikną, sukcesów Ci tylko przybywa, Zdrowie niech dopisuje, szczęście się nie ukrywa. Wszystko, co piękne i wymarzone, niech w Twoim życiu będzie spełnione.

Życzenia na Dzień Mamy bez rymów

Rymowane życzenia na Dzień Matki

Najpiękniejsze życzenia na Dzień Matki

Życzę Ci Mamo odwagi i siły, by porywać się na cele i zmiany, które z pozoru wydają się trudne, a później wprost wymarzone, realizacji planów i nowych marzeń i kolejnych natchnień - jak fal, które pchają statek do przodu.

Proste życzenia na Dzień Mamy

Kochana mamo, całym sercem życzę wszelkich dobroci, których nie zliczę... To serce moje, od kiedy żyję, gorąco i mocno dla Ciebie bije!

Krótkie życzenia na Dzień Mamy

Wzruszające życzenia na Dzień Mamy

Dziękuję za to wszystko, czym dobroć jest na ziemi. Że jesteś najważniejsza, że tego nikt nie zmieni, że jeden dzień najpiękniej w mym sercu jaśnieć musi: dla jednych to Dzień Matki, a dla mnie Dzień Mamusi.

Życzenia na Dzień Matki dla Macochy

Życzenia na Dzień Matki od syna i synowej

Kochana Mamo! Niech ten wspaniały dzień na zawsze Twe troski odsunie w cień. Niech się śmieje do Ciebie świat, widmem szczęśliwych i długich lat! Wszystkiego najlepszego z okazji Twojego święta!

Najlepsze życzenia na Dzień Matki

Życzenia z okazji Dnia Matki 2023

Droga Mamo, najpiękniejsze składam Ci życzenia z głębi serca płynące, czekające spełnienia. Niechaj kłopoty znikną, sukcesów przybędzie, niechaj zdrowie dopisze, a szczęście się przędzie. Wszystko, co piękne i wymarzone, niech w Twoim życiu będzie spełnione.

Życzenia na Dzień Matki dla Matki Chrzestnej

Mamo Chrzestna, powtarzasz mi ciągle, że jestem Twoją ulubioną chrześnicą. W tym dniu chcę Ci wyznać, że jesteś najlepszą chrzestną, jaka mogła mi się trafić. Życzę Ci wszystkiego, co najlepsze!

Życzenia na Dzień Matki bez rymów

Życzenia na Dzień Matki rymowane — wierszyk

Za to, że zawsze jesteś przy mym boku,

Za to, że wskazujesz drogę mi w mroku,

Za to, że dni moje tęczą malujesz,

dziś Mamo z głębi serca Ci dziękuję.