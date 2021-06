Najbardziej poszukiwane zawody w woj. podlaskim. Tych pracowników brakuje na Podlasiu

Zawody deficytowe 2021. Prognoza dla podlaskiego rynku pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało prognozę największego zapotrzebowania na pracowników w woj. podlaskim w 2021 roku. Na liście znalazły się 23 zawody deficytowe, a więc takie, w których brakuje rąk do pracy. Badanie, którego wyniki rokrocznie są publikowane w opracowaniu pt. Barometr Zawodów, pokazuje, na jakich stanowiskach najłatwiej jest znaleźć pracę na Podlasiu. Publikacja można stanowić wskazówkę dla osób, które mają problem ze znalezieniem zatrudnienia w woj. podlaskim.

Ile osób nie ma pracy na Podlasiu?

W kwietniu 2021 r. Podlasie miało ok. 1,1733 mln mieszkańców, z czego 38 tys. stanowiły osoby bezrobotne. Stopa bezrobocia wynosiła 7,8 proc., co znajduje się powyżej średniej stopy bezrobocia w kraju. Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wynosiło 5045,27 zł, a przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw – 120,0 tys. W tym czasie do użytkowania oddano tylko 1051 mieszkania.