Nad ulicę Kilińskiego wrócą kolorowe parasolki

To będzie kolejny sezon, gdy nad fragmentem ulicy Kilińskiego – od strony Kościelnej – zawisną kolorowe parasolka. Na razie stoi to stelaż do ich eksponowania. To metalowa konstrukcja, zamocowana na stałe do ulicy. Ostatnio znajdowały się tu ozdoby świąteczne. Teraz wróci letnia dekoracja.

Firma, która wygra przetarg ma opiekować się parasolkami do listopada. Założenie jest takie, że będzie mieć dwa tygodnie – od podpisania umowy - by zamontować barwne ochrony przed słońcem, a później będzie musiał ajet zdjąć do 15 listopada. Miasto zastrzega, że możliwe jest skrócenie okresu eksponowania dekoracji.

