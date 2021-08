Na koniec tego wieku będziemy mieć klimat jak w Budapeszcie. Konferencja poświęcona Europejskiemu Zielonemu Ładowi w Podlaskiem

- Zmiany klimatu coraz częściej dotykają województwo podlaskie. Dlatego chętnie podjęliśmy się organizacji spotkania, podczas którego można dowiedzieć się o tym, jakie działania należy podjąć, aby łagodzić negatywne skutki zmian klimatycznych – mówił marszałek Artur Kosicki. To on rozpoczął konferencję w operze przy ul. Odeskiej. - Zależy nam też, abyście państwo usłyszeli o tym, jak wykorzystać unijne pieniądze z perspektywy 2021-2027 do realizacji tych przedsięwzięć.

Konferencja pt. "Błękitno-zielona infrastruktura dla łagodzenia zmian klimatu w województwie podlaskim” rozpoczęła się o godz. 10. Spotkanie podzielono na 7 części. Każdy prelegent przekonywał o konieczności transformacji gospodarczej pod postacią Europejskiego Zielonego Ładu.