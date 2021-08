Mieszkańcy Łap zdecydują, jakie projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego będą zrealizowane. Wkrótce głosowanie Donata Żmiejko

Mieszkańcy Łap chcą m.in. budowy altan, placów zabaw, modernizacji obiektów, zagospodarowania działek publicznych, ustawienia koszy, punktów bookcrossingu (to przekazywanie książek metodą „podaj dalej” - idea krążącej książki) czy zakup iluminacji świątecznych. To propozycje spośród 19 zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Gminy Łapy 2022. Wkrótce głosowanie.