Michałowo. Ruszyła budowa bliźniaków z mieszkaniami na wynajem i otwarto strzelnicę

W pierwszym etapie, na działce przy ul. Sosnowej (niedaleko siedziby Straży Granicznej), ma powstać 12 domów. Jak informuje magistrat ta część inwestycji ma być gotowa do połowy 2025 roku.

- To niezwykle ważna inwestycja dla naszej gminy i chyba największa, jaką realizujemy w ciągu ostatnich lat. Te mieszkania mają służyć przeciętnym mieszkańcom, liczymy głównie na rodziny z dziećmi – przyznaje burmistrz Michałowa Marek Nazarko.

Ostatecznie zostaną zbudowane 64 domy (z instalacją wodno-kanalizacyjną, cieplną i elektryczną) w zabudowie dwulokalowej bliźniaczej. Będzie to 16 mieszkań o powierzchni 59 mkw. i 48 lokali o powierzchni 106 mkw. Do mieszkań przewidziane są garaże i około 400-metrowe działki.

Jak wyjaśnia burmistrz, początkowo lokale będą przeznaczone na wynajem, ale z prawem dojścia do własności:

- Budowa właśnie rusza. Otrzymaliśmy 21,5 mln zł bezzwrotnej dotacji, co pozwoli utrzymać niskie czynsze, a potem zapewni dobre warunki wykupu mieszkań. Te 64 mieszkania to pierwszy etap naszej inwestycji, bo w drugim chcemy przygotować ich 100. Na razie, według warunków banku, wykup będzie możliwy po dziesięciu latach, ale nie jest wykluczone, że ten okres może zostać skrócony – tłumaczy Marek Nazarko.

