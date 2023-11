Memy na Andrzejki 2023. Najlepsze i najnowsze andrzejkowe wróżby, obrazki i gify. Internauci śmieją się z tradycji

Andrzejki to świetna okazja nie tylko do wywróżenia przyszłości, ale i ostatnia szansa na huczną imprezę przed Adwentem. Choć o wróżbach andrzejkowych słyszał praktycznie każdy, to jednak nie wszyscy zdają sobie sprawę, skąd wzięło się to święto i co z nim wspólnego ma św. Andrzej. Kiedy świętujemy Andrzejki? Z jakimi zwyczajami się wiąże? Sprawdźcie niżej!