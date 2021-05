Matura 2021. Matura z języka polskiego. Przecieki w województwie podlaskim? O sprawia zawiadomiono prokuraturę

We wtorek, 4 maja, ruszyła matura z języka polskiego. Co roku maturzyści zastanawiają się, z jakimi tematami i lekturami przyjdzie im się mierzyć na rozprawce. Tak wiec i co roku, w okresie przedmaturalnym i w samym dniu matury, w sieci pojawiają się liczne informacje na temat przecieków maturalnych.

W dzień egzaminu z języka polskiego, około godz. 6:50 zaczęto wyszukiwać frazę “motyw ambicji”, "Lalka ambicja", "ambicja w lekturach". Internauci szukali też streszczenia "Lalki". Działo się to głównie w województwie podlaskim.

Okazuje się, że wyszukiwania internautów pokrywały się z tym, co znalazło się na maturalnym arkuszu. Temat rozprawki brzmiał: "Czy ambicja ułatwia człowiekowi osiągnięcie zamierzonego celu", a maturzyści, mieli odwołać się do lalki "Lalki" i innych tekstów kultury.

Także w środę cały kraj obiegła informacja o rzekomym przecieku. Tym razem chodziło o egzamin z matematyki. Internauci przed samą maturą wyszukiwali haseł: "ośmiokąt foremny" i "osiemnastokąt foremny". Jak się jednak potem okazało, tego typu zadań nie było na arkuszu. W Internecie pojawiło się też zdjęcie karteczki, na której widniały odpowiedzi na poszczególne zadania. Ja twierdzą niektórzy maturzyści, część z nich była prawidłowa.