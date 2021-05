Matura 2021 - język polski. Zasady, arkusze, pytania i odpowiedzi. Przecieki z egzaminu maturalnego 2021

Już we wtorek, 4 maja, rusza wielki maturalny maraton. Najpierw tegoroczni maturzyści zmierzą się z arkuszami z języka polskiego.

Matura z języka polskiegojest obowiązkowa. Muszą przystąpić do niej wszyscy tegoroczni maturzyści. By matura z języka polskiego była zdana, należy uzyskać minimum 30 proc. możliwych do zdobycia punktów (to min. 21 punktów).

Ile trwa matura?

Matura z języka polskiego rozpocznie się już we wtorek 4 maja 2021 o godz. 9.00. Uczniowie na jej napisanie będą mieli 170 minut.

Matura z języka polskiego - zmiany

Z związku z tym, że przygotowania do tegorocznej matury przebiegały w pandemicznej rzeczywistości, Ministerstwo Edukacji i Nauki postanowiło nieco ułatwić maturę.

Egzamin maturalny, podobnie jak w poprzednim roku, zostanie przeprowadzony tylko w części pisemnej. W 2021 roku część ustna egzaminu z języka polskiego będzie nieobowiązkowa. Będą mogli do niej przystąpić absolwenci, którzy potrzebują jej wyników w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię wyższą.