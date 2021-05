Marszałkowie województwa podlaskiego ujawnili swoje majątki. Zobacz, który z nich ma najwięcej pojazdów, a kto nie ma długu

Zgodnie z prawem musieli to zrobić do końca kwietnia. Marszałek Artur Kosicki składał oświadczenie u wojewody podlaskiego. Pozostali członkowie zarządu w biurze sejmiku województwa podlaskiego.

Z zestawienia wynika, że największy majątek posiada wicemarszałek Stanisław Derahajło. Zarówno jeśli chodzi o nieruchomości, jak też pojazdy czy oszczędności. Tych ostatnich zgromadził na kwotę 770 tys. zł. Razem z żoną jest też właścicielem domu o powierzchni 250 metrów kwadratowych, 55-metrowego mieszkania czy lokalu po punkcie aptecznym. Wspólnie prowadzą też wielokierunkowe gospodarstwo rolne o powierzchni 135 ha. Jego wartość wicemarszałek wycenił na 3,2 mln zł. Z kolei 77 metrowa zagroda agroturystyczna i 2 ha działki wycenione zostały na ćwierć miliona zł.

Wicemarszałek w swoich zasobach ma też majątek odrębny. Zaliczył do niego m.in. mieszkanie o powierzchni 48 metrów kwadratowych. Jednak najbardziej imponująco w oświadczenie Stanisława Derehajły przedstawia się mienie ruchome. Zaliczył do niego zarówno samochody osobowe (najdroższa z nich to Toyota Rav4 z 2016 r.), jaki też sprzęt i maszyny wykorzystywane w gospodarstwie rolnym: ciągniki, pług, silosy, bronę talerzową. Ale też dwie elektrownie fotowoltaiczne.