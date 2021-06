Marsz "Lockdown Nigdy Więcej" przeszedł przez Białystok. Uczestnicy skandowali: "Stop segregacji sanitarnej" (ZDJĘCIA)

- Nie jesteśmy "płaskoziemcami" i antyszczepinkowcami. Jesteśmy osobami, które świadomie i racjonalnie analizują to, co się dzieje. Jesteśmy przeciwni konkretnemu preparatowi, który obecnie stosuje się na chorobę zwaną COVID-19. Sprzeciwiamy się segregacji sanitarnej, która z dnia na dzień spycha nas do narożnika. Nie chcemy, by ta szczepionka była podawana najmłodszym. Czas wyłączyć telewizor i włączyć myślenie - mówił Piotr Murdzia podczas marszu.

- Nie polecę po kolejne medale. Nie będę się szczepić, nie dam sobie włożyć patyka do nosa. Nie pozwalam na to i wolę zrezygnować z kariery - grzmiał Murdzia.

Do Białegostoku przyjechał wesprzeć organizatora protestu. Jest nim Rafał Greś, właściciel szkółki szachowej i niedoszły burmistrz Michałowa (startował na to stanowisko w 2018 roku).

- Walczymy o to, żeby nigdy więcej nie zamykano restauracji, szkół i innych obszarów naszego życia - podkreślił Rafał Greś, organizator marszu.

W marszu szły osoby w różnym wieku. Od kilkuletnich dzieci po seniorów. To ludzie różnych zawodów. W tłumie byli m. in. nauczyciel, lekarz, kelner, przedsiębiorcy. Wielu z nich na własnej skórze odczuło negatywne skutki działań rządu związanych z pandemią. To często osoby poszkodowane, które straciły płynność finansową, pracę lub musiały zawiesić działalność firmy. To seniorzy, którzy skarżą się na działanie służby zdrowia, zamkniętej w czasie pandemia dla pacjenta.

- Musimy myśleć! Mamy prawo do opieki zdrowotnej. Przychodnie rejonowe powinny być otwarte. Nie powinno być czegoś takiego jak e-wizyta. My nie jesteśmy komputerami, tylko ludźmi. Nasze dzieci mają prawo do nauki w szkołach i muszą się uczyć. Musimy walczyć o dzieci. Ktoś tu dobrze mówił, łapy precz od naszych dzieci - mówiła pani Anna, emerytowana nauczycielka z Białegostoku.

W pewnym sensie jest bohaterką dla tzw. antycovidowców. Kobieta w czasie kwietniowego marszu stanęła w obronie mężczyzny, który został zatrzymany. Wyciągnęła rękę w stronę policjanta, a ten ją odepchnął. Kobieta jest oskarżona o naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza i prawdopodobnie stanie przed sądem. Mimo tego, pojawiła się na kolejnym zgromadzeniu i chce "walczyć o przyszłość i bezpieczeństwo młodego pokolenia". Nie zaszczepiła się i przekonuje o szkodliwości preparatów na COVID-19.

Przypomnijmy, że przeciwnicy ograniczeń związanych z pandemią i szczepień zorganizowali już niejedną manifestację w Białymstoku. W październiku ubiegłego roku ulicami miasta przeszedł tłum, który w znacznej części nie miał maseczek, a uczestnicy nie zachowywali dystansu społecznego. Interweniowała policja i marsz rozwiązano.

Kolejny odbył się w kwietniu pod hasłem "Zakończyć Szaleństwo" w Białymstoku. Na ulice wyszły setki sfrustrowanych osób. Domagali się "zakończenia szaleństwa”, czyli zniesienia "przymusu" noszenia maseczek, powrotu dzieci do szkół i odmrożenia gospodarki. Policja nie interweniowała w czasie marszu, ale wylegitymowała część osób po jego zakończeniu. Niektórzy dostali mandaty. Rafał Greś, który organizował również poprzedni marsz, uważa że działania funkcjonariuszy wobec zebranych osób były nieadekwatne do sytuacji i niesprawiedliwe, bo marsz był pokojowy.

