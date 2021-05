MEMY o antyszczepionkowcach. Szczepionka na koronawirusa to dla nich wielkie zło. Wierzą przypadkowym osobom z internetu, a nie lekarzom

Zobacz nowe memy o antyszczepionkowcach. Ludziach, którzy boją się szczepionki na koronawirusa (i nie tylko)! Antyszczepionkowcy to ruch, który w ostatnich latach przybrał na sile, a w dobie pandemii koronawirusa wręcz eksplodował. Jego zwolennicy twierdzą, że szczepionki szkodzą zdrowiu, a te na koronawirusa przejmą kontrolę nad ludzkimi umysłami. Jednak czasami ich poglądy i zachowania nadają się tylko do memów. Przekonań antyszczepionkowców nie zmieniła nawet pandemia koronawirusa. Zobacz śmieszne obrazki o antyszczepionkowcach! Uwaga, niektóre mogą być drastyczne.

Nowe Memy o antyszczepionkowcach i szczepionce na koronawirusa Memy o antyszczepionkowcach wyśmiewają poglądy i przekonania zaciekłych przeciwników szczepień. A jak wiadomo, człowiek nieszczepiony naraża się na zarażenie chorobami, na które normalni ludzie są uodpornieni. Ruch antyszczepionkowy uaktywnił się w czasie prac nad szczepionką na koronawirusa i już po wynalezieniu jej. Jak się okazuje, więcej Polaków boi się powikłań po szczepionce niż powikłań i śmierci po zakażeniu koronawirusem! Zobacz najlepsze memy o antyszczepionkowcach w naszej galerii:

Jak by tego było mało, także wielu celebrytów dołączyło do nurtu antyszczepionkowców. Wszystkich przebił podczas kampanii wyborczej Andrzej Duda, który zabiegając o głosy w Końskich powiedział, że nie jest zwolennikiem jakichkolwiek szczepień obowiązkowych. Co prawda później próbował tłumaczyć swoje słowa zarzucając manipulacje, ale mleko się rozlało.

Co na to eksperci? Radzą, żeby nie słuchać rad gwiazd i polityków, a swoją wiedzę oprzeć na nauce. Czytaj też: Lekarka przestrzega w Sejmie przed szczepieniami. UMB i Okręgowa Izba Lekarska wyciągną konsekwencje Antyszczepinkowcy i płaskoziemcy Antyszczepionkowcy są najczęściej porównywani do innej kontrowersyjnej grupy społecznej - płaskoziemców. A to dlatego, że ani do jednych, ani do drugich nie trafiają dowody naukowe czy racjonalne argumenty. Nie do końca wiadomo dlaczego opinie niektórych internautów są dla antyszczepionkowców ważniejsze niż czysta nauka. Jedna z hipotez mówi, że wszystko zależy od inteligencji i wykształcenia danej osoby. Tu oglądasz: Główny Inspektor Samitarny: W kwestii szczepień polegajmy na wiedzy specjalistów

Szczepionki powodują autyzm? To nieprawda Wśród ruchów antyszczepionkowych powszechne jest przekonanie o tym, że szczepionki MMR przeciwko odrze, śwince i różyczce powodują autyzm.

Ma to związek z procesem dra Andrew Wakefielda – brytyjskiego gastroenterologa, któremu dożywotnio odebrano prawa do wykonywania zawodu lekarza po tym, jak został skazany prawomocnym wyrokiem za sfałszowanie wyników badań (miały rzekomo wskazywać na to, że szczepienia MMR powodują autyzm i zapalenie jelit). Rzetelne, międzynarodowe badania naukowe przeprowadzone w 2014 roku na grupie ponad 1,2 mln dzieci udowodniły ostatecznie, że szczepionki MMR nie mają jakiegokolwiek związku z autyzmem. Zobacz też: 8 argumentów używanych najczęściej przez przeciwników szczepień | Ranking Naukowego Bełkotu