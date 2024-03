Piłkarz Jagiellonii Białystok liderem, jest warty krocie

Portal wycenił wartość jagiellończyka na 3,5 mln euro co oznacza wzrost o niebagatelne 2 mln! To pokłosie jego świetnej gry i zainteresowania ze strony trenera reprezentacji. W przeciwieństwie do zimowych i letnich publikacji wycen, ta obecna obejmuje tylko najważniejsze zmiany, a kolejna łączna aktualizacja nastąpi w maju, lub na początku czerwca.

Marczuk zastąpił Wdowika

Skrzydłowy „Jagi”, który dołączył do drużyny z Podlasia dopiero latem ze Stali Rzeszów, jest jednym z głównych filarów najskuteczniejszego ataku w lidze (56 trafień), zaliczając już 14 udziałów przy bramkach i po licznych występach w reprezentacjach juniorskich został powołany przez Probierza. Marczuk na boisko nie wyszedł, ale z uwagi na jego młody wiek i duży potencjał został on najbardziej dowartościowanym zawodnikiem ekstraklasy.

Na tak znaczny wzrost wartości Dominika Marczuka, prócz wybornej formy, miało z pewnością wpływ powołania do kadry. Mimo, iż zdolny skrzydłowy nie zaliczył ani minuty w meczach to dla niego to i tak duże wyróżnienie i nobilitacja. Był to jego debiutancki pobyt na zgrupowaniu.

Dokonaliśmy optymalnego na ten moment wyboru. Przeanalizowaliśmy wiele alternatyw, przez kilka miesięcy wraz ze swoimi współpracownikami obserwowaliśmy szeroką grupę zawodników, by podjąć właściwe decyzje. Nie było to łatwe, ale uważam, że piłkarze powołani na marcowe zgrupowanie są tymi, którzy w najlepszy możliwy sposób pasują do naszej aktualnej koncepcji - powiedział Probierz, cytowany na oficjalnej stronie PZPN.