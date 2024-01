Wyceny piłkarzy Jagiellonii poszły w górę. Za jedenastkę Żółto-Czerwonych trzeba zapłacić grube miliony euro

Żółto-Czerwoni plasują się w dziesiątce najdroższych klubów ekstraklasy, zajmując piąte miejsce i awansowała w porównaniu z listopadem o trzy pozycje.. Wycena Jagiellonii Białystok to 16,63 mln. W listopadzie wynosiła 13,05 miliona euro

Według transfermarkt.pl obecnie najdrożej wyceniani są piłkarze Legii Warszawa. Wartość stołecznej drużyny to 38,00 mln euro. Na podium znajduje się także Raków Częstochowa 37,43 mln euro oraz Lech Poznań 37,00 miliona euro. Ta trójka chociaż wycena drużyn jest niższa od tej listopadowej utrzymała się na podium.

A ile kosztuje jedenastka Jagiellonii Białystok? Według portalu transfermarkt.pl to suma 11 550 000 euro. W listopadzie wynosiła 7 800 000 euro, czyli była mniejsza o blisko 4 mln euro.

Najwięcej poszybowała w górę wycena z Bartłomieja Wdowika. Z 950 tysięcy euro w listopadzie do 3 mln w styczniu. Dominik Marczuk z 800 000 euro podrożał do 1 500 000 euro. Zmalała jedynie wycena z Jesusa Imaza z 600 tysięcy do 500 tysięcy.