"Magda". Dominik Linowski napisał biografię Magdy Gessler. Pierwotnie białostoczanin miał być jej doradcą podatkowym

Jak się okazuje, historia znajomości Linowskiego i Gessler jest bardzo ciekawa. Białostoczanin pierwotnie miał być doradcą podatkowym gwiazdy "Kuchennych rewolucji". - To wszystko wyszło zupełnym przypadkiem. Zostałem przedstawiony Magdzie jako osoba, która zajmuje się doradztwem gospodarczym i podatkami. Miałem jej pomóc. I po jakichś dwóch czy trzech tygodniach, to moje wsparcie wymagało krótkiej podróży z Magdą do Hiszpanii, gdzie mieliśmy razem coś negocjować. Podczas tej podróży zasiedliśmy razem do kolacji. Zadałem jej wtedy może dość brutalne dla niej pytanie: Kim ty właściwie jesteś? - wspomina Linowski.

Magda zaczęła opowiadać więc historię swojego życia. Dopiero o godz. 6 rano Gessler i Linowski zorientowali się, że na rozmowie upłynęła im cała noc. Podobnie zakończył się następny dzień.

Linowski szybko więc zrezygnował z funkcji doradcy i został biografem jednej z najbardziej charyzmatycznych postaci polskiego show biznesu. By wypełnić swoja rolę jak najlepiej, przy boku gwiazdy spędził ostatnie dwa lata. Wspólnie odwiedzili kilka kontynentów, kilkanaście krajów i kilkadziesiąt najważniejszych dla Gessler miejsc.

- Książka powstawała w naturalnych, wręcz rekonstrukcyjnych warunkach. Jak przerabialiśmy historię kilku lat Magdy w Hawanie, lecieliśmy do Hawany. Kiedy chcieliśmy porozmawiać o Madrycie, lecieliśmy do Madrytu. A kiedy mieliśmy rozmawiać o zbieraniu grzybów, to zabierałem Magdę skuterem do lasu i trzy godziny zbieraliśmy grzyby. Dla mnie to nie była właściwie praca. To była super przygoda - przyznaje białostoczanin.