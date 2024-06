Lepsze warunki i więcej zabiegów. Nowa Pracownia Brachyterapii w BCO

Do wykonywania brachyterapii potrzebne jest spełnienie trzech warunków. To sprzęt, czyli źródło promieniowania irydowe, wykwalifikowany personel medyczny i odpowiednie warunki, w których możemy wykonywać zabiegi - wymienia dr Dorota Kazberuk, zastępca dyrektora ds. lecznictwa Białostockiego Centrum Onkologii.

To nie tylko wygoda dla pracowników, ale i konkretne działania skierowane do pacjentów. Bo można pomóc większej ich liczbie.

Brachyterapia to nic innego, jak radioterapia podana z bardzo bliskiej odległości. Sama procedura polega na dotarciu do guza i zniszczenia go wysoką dawką promieniowania.

- W aparacie, w tzw. sarkofagu, czyli specjalnej osłonie, umieszczone jest źródło promieniowania. Na sali zabiegowej zakładamy do ciała pacjenta specjalne aplikatory - może ich być aż 38, które są dostosowane do anatomii ciała pacjenta, przez które to źródło promieniowania jest dostarczane do ciała pacjenta - tłumaczy dr Tomasz Filipowski, kierownik Zakładu Radioterapii w BCO.

BCO posiada jedno takie urządzenie. Ale w brachyterapii wykorzystywany jest również tomograf komputerowy.

