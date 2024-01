Rehabilitacja za darmo dla białostoczan. Zgłaszać się można 4 stycznia od rana. Czeka ponad 500 pakietów

Szpital ma różne plany - zapewniła Agnieszka Uszyńska. - Trudno w tej chwili mówić o tym co się uda, a co nie. Próbować będziemy różnych rzeczy. Chcemy zwiększyć ilość poradni w szpitalu. Ale jakie się uda otworzyć to też zależy nie tylko od nas, ale również od tego co powie na to Narodowy Fundusz Zdrowia. Niemniej jednak próbować będziemy, dlatego że to jest cel szpitala - leczymy ludzi. Przez rehabilitację jak i szkołę rodzenia jesteśmy blisko pacjentów. Taka jest nasza rola, jako szpitala.