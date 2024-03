Lekkoatletka Podlasia Białystok Maria Żodzik otrzymała polskie obywatelstwo

Początki w naszym kraju nie były łatwe, a Maria Żodzik posiadająca polskie korzenie zaczynała od... pracy przy frytkownicy w sieci McDonalds. Wkrótce wróciła jednak do skakania i zaczęła startować i odnosić sukcesy. W 2023 roku, reprezentując Wschodnioeuropejską Akademię Nauk Stosowanych w Białymstoku, wygrała z wynikiem 194 cm dla najlepszej lekkoatletek konkurs skoku wzwyż na Akademickich Mistrzostw Polski w Poznaniu i dostała nagrodę im. Haliny Konopackiej dla najlepszej lekkoatletki tych zawodów.

Aby zawodniczka mogła startować w polskich barwach Maria Żodzik musi uzyskać jeszcze zgodę światowej centrali lekkoatletycznej czyli World Athletics.

– Najwcześniej Maria będzie mogła reprezentować nasz kraj od 20 czerwca. Wtedy mijają trzy lata od jej ostatniego występu w reprezentacji Białorusi. To był start na drużynowych mistrzostwach Europy w Klużu-Napoce. Kolejnym krokiem będzie decyzja specjalnego panelu World Athletics odpowiadającego za zmiany barw narodowych. Nie wiemy kiedy on się zbierze. Oczywiście będziemy w tej sprawie lobbować i zrobimy wszystko żeby Maria mogła wystartować już pod koniec czerwca w mistrzostwach Polski. Jeśli to się uda sprawnie załatwić zobaczymy ją na igrzyskach w Paryżu. Minimum już ma – mówi wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Tomasz Majewski.