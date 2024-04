Krzysztof Nadulicz często patrzy w niebo. Teraz uczeń II LO zobaczy gwiazdy z drugiej półkuli

Astronomią Krzysiek zainteresował się w szkole podstawowej. Już wtedy marzyła mu się praca w NASA. Jednak prawdziwa miłość do tego, co znajduje się nad naszymi głowami, pojawiła się cztery lata temu.

– Wtedy bowiem widoczna była bardzo jasna kometa NEOWISE. By ją obserwować, wyjechaliśmy z tatą poza Białystok, bo chodzi o to, by dookoła było jak najmniej świateł - wspomina uczeń II LO. – Próbowałem zrobić zdjęcie tej komety, ale, niestety, nie do końca mi ono wyszło. Zacząłem się więc zastanawiać, jak robić coraz lepsze fotografie tego, co znajduje się w kosmosie. Dlatego też coraz bardziej interesowałem się matematyką, czyli tą obliczeniową częścią astronomii.