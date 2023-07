Kongres Świadków Jehowy w Białymstoku. Na Stadionie Miejskim ochrzczono nowych wyznawców

Po trzyletniej przerwie spowodowanej pandemią Świadkowie Jehowy wypełnili Stadion Miejski w Białymstoku podczas trzydniowego kongresu pod hasłem „Okazujcie cierpliwość!”. Do Białegostoku przyjechało ponad 3,4 tys. uczestników.

Wśród obecnych na kongresie byli mieszkańcy Podlasia oraz Mazur.

Program kongresu składał się z 50 części, które miały formę krótkich przemówień, wywiadów czy materiałów filmowych.

- To było bardzo radosne wydarzenie. Korzystając przez 3 dni z programu Kongresu na Stadionie Miejskim w Białymstoku mogliśmy wspólnie uczyć się, jak przejawiać cierpliwość w różnych aspektach naszego życia. Ale była to też doskonała okazja do spotkania się z naszymi przyjaciółmi - mówi Michał Bohuszewicz, rzecznik Świadków Jehowy.