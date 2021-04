Komentarz. Dobrze że to już się kończy, bo zęby bolały, oczy płakały, a serce krwawiło

Blamaż z Wartą był podsumowaniem tego, co się działo w ostatnich spotkaniach Żółto-Czerwonych, taką, jak mawiał klasyk, "truskawką na cieście". Mnie jednak bardziej złoszczą, dziwią i bolą spotkania z Wisłą Płock oraz Stalą Mielec. Nadal nie mogę zrozumieć, w jaki sposób Jaga hojnie podarowała rywalom remisy praktycznie w ostatnich akcjach meczów.

Najlepiej ujął to w telewizyjnym wywiadzie w przerwie meczu Taras Romanczuk, który stwierdził, że białostocka drużyna wygląda tak, jakby nie przyjechała na mecz, a tylko pograć w piłkę. Dodałbym, że pograć za karę. Nic dziwnego, że skończyło się porażką, bo inaczej skończyć się nie mogło.

Żeby właściwie skomentować występ białostockich piłkarzy przeciwko Warcie Poznań należałoby użyć słów, których używać nie wypada. Ograniczę się zatem do stwierdzenia, że zęby bolały, oczy płakały, a serce krwawiło, gdy się na to patrzyło. Rywale byli głodni zwycięstwa, głodni sukcesu, a Żółto-Czerwonym gra sprawiała mniej więcej taką samą radość, jak kopanie rowów.

Jak drużyna, mieniąca się ekstraklasową może, mając zwycięstwo w kieszeni, nadziać się na kontrę tuż przed końcowym gwizdkiem sędziego? Owszem zdarzają się strzały rozpaczy, wycieczki bramkarzy w pole karne przy wrzutkach na aferę i szczęśliwe doprowadzanie do remisu. Ale z kontry? I to w dwóch kolejnych meczach? Gdzie taktyka, gdzie asekuracja, gdzie odpowiedzialność?

Mogę zrozumieć, że to podłamuje. Ale gra się do końca i piłkarze Jagiellonii powinni sobie zdać sprawę z kilku rzeczy. Chociażby z tego, że pracują dla klubu. W czasach pandemii liczy się każda złotówka i to, czy na koniec sezonu zespół będzie na szóstym, czy na 14. miejscu, rodzi poważne skutki finansowe.